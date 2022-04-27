Подання податкової декларації про майновий стан і доходи під час воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 на всій території України запроваджено воєнний стан. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 24 березня 2022 року за номером 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» внесено зміни до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ).

Ним визначено, що у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів слати податків та зборів, подання звітності, то платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

З урахуванням зазначеного та з метою забезпечення можливості платникам податків до першого травня 2022 року виконати вимоги ПКУ задекларувати свої доходи, визначити та сплатити податкові зобов’язання, податківці повідомили, що для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого згаданим Законом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області