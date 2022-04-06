Реєстрація підприємців платниками єдиного податку

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що платники податків мають право подавати заяви про застосування спрощеної системи оподаткування після 1 квітня 2022 року. Це передбачено нормами Закону України від 24 березня 2022 року за номером 2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», який вступив у дію 5 квітня 2022 року.

Починаючи з 1 квітня 2022 року, такі суб’єкти господарювання будуть зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу з наступного робочого дня після подання заяви.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви становить десять днів із дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

До внесення змін згаданим Законом України діючі суб’єкти господарювання могли подати заяву не за 15 днів до кварталу переходу, а до останнього числа місяця, що передує періоду переходу у «спецгрупу». І тоді з першого числа такого наступного місяця вони перебували вже у відповідній групі «спрощенки».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області