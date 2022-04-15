Сплачено на чверть відсотків податку на прибуток більше, ніж очікувалося

Упродовж січня-березня 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 158,1 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. При цьому до державного бюджету надійшло 141,2 мільйона цього платежу, а місцеві скарбниці з початку року отримали 16,9 мільйона гривень.

До загального фонду зведеного бюджету за перший квартал 2022 року надійшло 2,7 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Додаткові надходження склали 500 тисяч гривень, бо сплачено на 25 відсотків більше, ніж очікувалося.

У березні цього року до зведеного бюджету підприємства перерахували 100,5 мільйона гривень податку на прибуток.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області