Включення доходу на єдиному податку за ставкою 2 відсотки для визначення операцій контрольованими

Відповідно до підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (ПКУ) господарські операції визнаються контрольованими, якщо, зокрема, річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів. гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Річний дохід для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ обчислюється за весь звітний рік. Тобто до річного доходу платника, який протягом року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки, також включається дохід, отриманий у цьому році під час перебування на єдиному податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області