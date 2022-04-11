Єдиний податок для територіальних громад

Упродовж першого кварталу 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 253,6 мільйона гривень єдиного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Це на 21,1 мільйона гривень більше, ніж очікувалося. Приріст цього платежу до січня-березня 2021 року склав 53,7 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Із початку цього року вони сплатили 185,4 мільйона гривень єдиного податку, що на 46,3 мільйона більше, ніж торік. Юридичні особи-спрощенці перерахували територіальним громадам у січні-березні 33,6 мільйона гривень єдиного податку, що на 6,5 мільйона більше, ніж торік.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців) сплатили у першому кварталі 2022 року 34,5 мільйона гривень єдиного податку.

Відрадно, що малий бізнес сплачує єдиний податок, незважаючи на пільги щодо його сплати на період воєнних дій. Так, упродовж березня цього року бюджети територіальних громад краю отримали 32,8 мільйона гривень єдиного податку, що на 4,7 мільйона більше, ніж торік.

Слава Україні!

Героям слава!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області