За здобутки і шана

За вагомий особистий внесок у спортивні здобутки Української держави Тернопільська обласна рада нагородила вихованця регіонального центру і дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт», майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя своєю почесною відзнакою «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька. Ініціатором вшанування уславленого атлета-паралімпійця став голова комісії з питань освіти, науки, молоді, спорту обласної ради Володимир Мисик.

Рішення про встановлення почесної нагороди депутати обласної ради ухвалили торік наприкінці червня. У положенні сказано, що нею нагороджуватимуть за визначні заслуги в розбудові Тернопільської області, розвитку її економічного, науково-технічного, військового, гуманітарного, соціально-культурного потенціалу, вихованні дітей, захисті державних і регіональних інтересів, піднесенні міжнародного авторитету Тернопільської області, за благодійну, милосердну, громадську діяльність на благо Тернопільщини, вагомий особистий внесок в утвердження суверенітету Української держави.

Нею можуть бути нагороджені мешканці Тернопільщини, громадяни інших областей України або іноземці, які особистою участю внесли значний вклад у розвиток Тернопільської області, окремих її районів, сіл, селищ і міст, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності тощо.

Цікаво, що першим таку відзнаку торік отримав третій президент України Віктор Ющенко. Випускника ж Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тараса Радя вшанували за визначні досягнення в біатлоні і лижних гонках під час престижних міжнародних змагань спортсменів-паралімпійців. Чотири роки тому наш земляк завоював титул паралімпійського чемпіона у південнокорейському Пхьончхані. А нещодавно став ще й багаторазовим призером Паралімпіади 2022 року в столиці Китаю Пекіні.

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