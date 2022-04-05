Застосування фінансових санкцій під час фактичних перевірок

За інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578373.html) згідно з пунктом 69.2 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) припинено мораторій на проведення фактичних перевірок, у тому числі перевірок щодо дотримання вимог законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, зокрема, Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни до пункту 12 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», в якому зазначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог зазначеного Закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області