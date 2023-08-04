Про забезпечення належних умов для проведення фактичних перевірок

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Із першого серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України мають враховуватися вимоги підпункту 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України стосовно наявності безпечних умов для проведення фактичних перевірок, зокрема, безпечного:

доступу, доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;

доступу, доступу до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контрольні органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Фактичні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням зазначених обставин, або у зв’язку з поданням платником податків повідомлень та з урахуванням вимог, передбачених підпунктом 69.28 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та або вмотивованою заявою платника податків, зупиняються до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо проведення перевірки за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області