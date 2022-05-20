Для зміни ставки єдиного податку необхідна заява

Платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу можуть змінити ставку єдиного податку третьої групи на 3 або 5 відсотків доходу шляхом подання до контрольного органу заяви про зміну ставки. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому у заяві про зміну ставки суб’єкти господарювання:

— не заповнюють розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;

— зазначають у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діючу ставку у розмірі 2 відсотки, а у полі «на ставку» — обрану ставка у розмірі 3 або 5 відсотків доходу.

Такі платники єдиного податку мають право змінити ставку 2 відсотки доходу на ставку єдиного податку, яку застосовували до обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/582709.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області