На потреби українського війська

За чотири місяці цього року платники податків Тернопільської області спрямували до державного бюджету 122,9 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Надходження платежу перевищили сплату торішніх січня-квітня на 16,3 мільйона гривень. Лише у квітні наші краяни сплатили 34,5 мільйона гривень цього збору.

«Такі показники надходження військового збору — результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже навіть у час війни вони, гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Тож держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», — наголосив начальник податкового відомства області.

Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Оскільки військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.

Сплачуймо податки, підтримуймо Збройні сили України та нашу державу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області