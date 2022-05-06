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На потреби українського війська

06.05.202206.05.2022Автор Богдан Дікальчук
На потреби українського війська

За чотири місяці цього року платники податків Тернопільської області спрямували до державного бюджету 122,9 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

 Надходження платежу перевищили сплату торішніх січня-квітня на 16,3 мільйона гривень. Лише у квітні наші краяни сплатили 34,5 мільйона гривень цього збору.

 «Такі показники надходження військового збору — результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже навіть у час війни вони, гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Тож держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», — наголосив начальник податкового відомства області.

Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Оскільки військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.

Сплачуймо податки, підтримуймо Збройні сили України та нашу державу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області