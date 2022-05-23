Подання податкової декларації платника єдиного податку, юридичної особи при зміні податкової адреси

Згідно з пунктом 291.2 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сплата єдиного податку платниками, зокрема, третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси (пункт 295.4 статті 295 ПКУ).

Податкова декларація подається до контрольного органу за місцем податкової адреси.

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є її місцезнаходження, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При зміні податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контрольного органу заяву щодо зміни податкової адреси.

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому вони відбулися.

Порядок зміни контрольного органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування регламентується нормами розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588.

Відповідно до пункту 10.13 розділу Х згаданого порядку суб’єкт господарювання після зняття з обліку в контрольному органі за попереднім місцезнаходженням продовжує обліковуватися та сплачувати податки з урахуванням пункту 10.2 розділу Х цього порядку.

Пунктом 10.2 розділу Х порядку визначено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року).

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження щодо юридичної особи (крім юридичних осіб, які включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи-підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується з відповідною ознакою та визначенням коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає:

попередньому місцезнаходженню платника податків — до закінчення бюджетного періоду;

новому місцезнаходженню платника податків — з наступного бюджетного періоду.

Таким чином, при зміні податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи, подання декларації та сплата єдиного податку здійснюються за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з першого січня наступного року — за новою податковою адресою (основним місцем обліку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області