Попереду — чемпіонати Європи

На олімпійській базі в Конча-Заспі під Києвом нещодавно відбулися відбіркові поєдинки за право захищати честь нашої держави на чемпіонаті Європи серед атлетів віком до двадцяти років. Серед тих, хто зміг домогтися бажаного, і двоє наших земляків.

Мова про вихованців Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби Едуарда Стрільчука і Володимира Войтовича, які нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ і є студентами Західноукраїнського національного університету. Першому не було рівних у ваговій категорії до 55 кілограмів. А Володимир Войтович довів своє право виступити на офіційних міжнародних змаганнях Старого світу у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Цьогорічна європейська першість серед борців цієї вікової групи відбудеться у столиці Італії Римі з 27 червня по третє липня.

Аналогічного успіху тижнем пізніше у Рівному домігся і їхній молодший товариш Максим Радик, який теж нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Учень Великоберезовицької ЗОШ відзначився під час відбіркових сутичок до чемпіонату Європи серед юнаків 2005—2006 років народження у ваговій категорії до 71 кілограма. Юнацький чемпіонат Європи серед борців цієї вікової групи відбудеться 13—20 червня у столиці Румунії Бухаресті.

На фото: дружня команда тернопільських борців та їхніх наставників знову сперечатиметься за нагороди чемпіонатів Європи.

Фото із соціальних мереж