Повернули частину сплаченого торік ПДФО

Одним із випадків, коли людина може добровільно задекларувати свої доходи, є можливість скористатися податковою знижкою. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Саме так можна повернути частину сплаченого торік податку на доходи фізичних осіб. Податковим кодексом затверджений перелік витрат, що дає право на таке податкове повернення. Про це сказано у пункті 166.3 статті 166. Серед найпоширеніших — оплата навчання, страхування життя, відсотки за іпотечним кредитом тощо.

Із початку цього року 1612 жителів нашого краю для отримання податкової знижки подали декларації про майновий стан і доходи. Вони задекларували 33,6 мільйона гривень витрат.

Більшість декларантів подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Таких є 1313 або 81 відсоток наших краян. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала підстави для подання декларацій 264-м жителям області або шістнадцяти відсоткам. Ще вісімнадцять оплачували відсотки за іпотечними кредитами, одинадцять витрачалися на оплату репродуктивних технологій та усиновлення, двоє — на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла. Витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів задекларували четверо тернопільців.

Після перерахунків цим декларантам нараховано до повернення шість мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області