Реалізація сільським підприємцем на єдиному податку пива сидру, столових вин

Відповідно до підпункту 14.1.145 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 215.1 статті 215 ПКУ визначено, що до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння). Також відповідно до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 ПКУ щодо пива, вина (у тому числі столового), сидру та пері без додавання спирту встановлюються ставки акцизного податку.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 1 згаданого переліку визначено, що фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) із використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, селища товарами (крім підакцизних товарів).

Враховуючи сказане, якщо ФОП — платники ЄП другої-четвертої груп здійснюють реалізацію на території села, селища пива, сидру, столових вин та пері без додавання спирту, то у відповідності до пункту 1 цього переліку такі суб’єкти господарювання втрачають пільгу щодо можливості проводити розрахункові операції з використанням РК та КОРО, оскільки здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а тому мають застосовувати РРО та/або ПРРО на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області