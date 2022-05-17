Як внести відмітку до нового паспорта у формі картки

Правові та організаційні засади видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Частиною дев’ятою статті 16 згаданого Закону за номером 5492 передбачено, що замість втраченого або викраденого документа (у тому числі паспорта громадянина України) уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено Законом, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року за номером 302.

Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб — платників податків визначений розділом VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822.

Пунктом 9 розділу VIII згаданого положення встановлено, що до паспорта громадянина України у формі картки під час оформлення паспорта повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

Для внесення під час оформлення паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний контрольний орган надає особі повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 10 до положення за номером 822, для подання її до відповідного територіального органу / територіального підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС).

При наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контрольному органу) у відповідному полі проставляється слово «відмова». У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється (пункт 18 прим.1 додатку 2 до порядку за номером 302).

Після отримання фізичною особою нового паспорта громадянина України у формі картки виникає необхідність у внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру.

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу IX Положення фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією (за наявності) та номером паспорта за формою № 5ДРП.

При отриманні нового паспорта фізичні особи подають заяву за формою №5ДРП особисто до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу (якщо тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання).

Для заповнення заяви №5ДРП використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Також необхідно зазначити, що на період дії воєнного стану діє Порядок застосування єДокумента в період дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 10 березня 2022 року за номером 248.

Згаданий порядок визначає процедуру формування, пред’явлення та встановлення достовірності єДокумента, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує перевірку зазначеної інформації.

Пред’явлення особою єДокумента може здійснюватися на період дії воєнного стану (пункт 4 порядку за номером 248).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області