Захисники економічної стабільності рідного краю та держави

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У січні-квітні 2022 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів краю понад 321,1 мільйона гривень єдиного податку.

«Приріст до аналогічного торішнього періоду — 55,6 мільйона гривень або 21 відсоток. Додатково територіальні громади отримали від малого бізнесу трохи більше 46,9 мільйона гривень цього платежу, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 17 відсотків», — розповів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Керівник також повідомив, що майже 73 відсотки надходжень від єдиного податку становить сума, перерахована приватними підприємцями. Впродовж чотирьох місяців цього року вони спрямували до місцевих скарбниць 233,8 мільйона гривень, що на 51,3 мільйона більше, ніж торік.

Юридичні особи поповнили бюджети територіальних громад, сплативши 40,3 мільйона гривень єдиного податку. Від них приріст надходжень до чотирьох торішніх місяців склав 3,9 мільйона гривень або 11 відсотків.

Від суб’єктів господарювання, які перебувають на фіксованому податку (четверта група спрощеної системи оподаткування), до бюджетів надійшло 47,1 мільйона гривень єдиного податку, — на 380,6 тисячі гривень більше, ніж у січні-квітні 2021 року.

«На діючий бізнес сьогодні лягає велика відповідальність — бути захисником економічної стабільності рідного краю та держави, забезпечувати їх фінансову спроможність. Адже кожен своєчасно та в повному обсязі сплачений податковий платіж — це посильний внесок суб’єктів підприємництва у перемогу нашої країни над агресором», — наголосив начальник ГУ ДПС в області Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області