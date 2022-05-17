Звіт для платників єдиного податку за ставкою два відсотки

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки доходу затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року за номером 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2022 року за номером 495/37831. Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування 6 травня цього року — проінформували в головному управління ДПС у Тернопільській області.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів розміщена електронна форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні:

за ідентифікатором форми F0103203 — для фізичних осіб-підприємців;

за ідентифікатором форми J0103203 — для юридичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області