Звітують за новою формою

Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року за номером 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2022 року за номером 495/37831, затверджено форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки доходу. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (6 травня 2022 року). Податківці звернули увагу на те, що платники єдиного податку третьої групи зі ставкою два відсотки доходу зобов’язані подати до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.

Граничний термін подання податкової декларації платника єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування за квітень припадає на 20 травня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області