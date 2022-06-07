Брати Радики не втомлюються перемагати

Наприкінці минулого тижня у румунській Тімішоарі відбувся міжнародний турнір із греко-римської боротьби серед юнаків 2005—2006 років народження. Разом із господарями за нагороди сперечалися атлети з Молдови, Угорщини, Чехії, Швеції, Греції, Сербії, Хорватії та України.

Серед них — і брати-двійнята Юрій і Максим Радики. Обом учням Великоберезовицької загальноосвітньої школи, які є вихованцями Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, а нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ, у такій солідній компанії вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани.

Під час баталій у ваговій категорії до 55 кілограмів відзнак за третє місце удостоївся Юрій. А Максимові, який змагався із конкурентами, чия вага не перевищує 71 кілограм, у своїй ваговій категорії так і не знайшлося рівних.

На другий же день турніру відбулися командні змагання, під час яких честь збірної України захищали борці з Тернополя і Мукачева на Закарпатті. Наші земляки посіли друге місце, поступившись лише ровесникам із Молдови. А третьою фінішувала команда Греції.

Брати Радики займаються під керівництвом заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського, а також майстра спорту Володимира Лучанка.

Не менш серйозне випробування очікує на Максима Радика через два тижні у столиці Румунії Бухаресті. У складі збірної України візьме участь у чемпіонаті Європи своєї вікової групи, який відбудеться 13—20 червня.

Фото із соціальних мереж