Податкова звітність платника єдиного податку з особливим режимом оподаткування при призначенні пенсії, матеріального забезпечення чи страхових виплат

Відповідно до першого абзацу підпункту 9.7 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) з врахуванням пункту 49.18 статті 49 ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду (крім випадків передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ), протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року за номером 124, який набрав чинності 6 травня 2022 року, затверджено форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, у складі якої формується додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Згідно з примітою 5 до декларації додаток 2 подається та заповнюється фізичними особами-підприємцями — платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливий порядок оподаткування, у складі декларації протягом року поза межами звітного (податкового) періоду — до закінчення звітного (податкового) року)), зокрема, при призначенні пенсії/матеріального забезпечення, страхових виплат.

Якщо додаток 2 подається для призначення пенсії/матеріального забезпечення, страхових виплат платником вказується арабськими цифрами від 1 до 11 номер календарного місяця, в якому подається декларація (якщо додаток 2 подається у разі призначення пенсії) або номер календарного місяця, в якому настав страховий випадок (якщо додаток 2 подається для призначення матеріального забезпечення та страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням — примітка 3 до додатка 2).

Для призначення пенсії зазначається тип декларації «Звітна» або «Звітна нова». При цьому платники одночасно проставляють позначку у рядку 5 тип форми «призначення пенсії». Тип декларації «Уточнююча» при поданні додатка 2 для призначення пенсії не застосовується (примітка 5 до додатка 2).

Для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням платником обов’язково зазначається тип декларації «Звітна» або «Звітна нова». При цьому, платники одночасно проставляють позначку у рядку 5 тип форми «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат». Тип декларації «Уточнююча» при поданні додатка 2 для призначення пенсії/матеріального забезпечення, страхових виплат не застосовується (примітка 6 до додатка 2).

Водночас подання у складі декларації з типом форми «Звітна» додатка 2 із позначкою «призначення пенсії»/«матеріального забезпечення, страхових виплат» не звільняє платника єдиного внеску від обов’язку подання за підсумками року до контрольного органу у складі декларації додатка 2 з типом форми «Звітна», в терміни, визначені ПКУ (примітка 5 до декларації).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області