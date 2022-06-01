Полюбити Тернопільщину

Мільйони українців через постійні обстріли та загрозу життю вимушено переїхали до безпечніших областей нашої Батьківщини. Тернопільщина прийняла вже понад 92 тисячі переселенців.

Відволіктися від пережитого, краще пізнати місто, що прихистило під час війни, та поринути в дивовижний світ нашої багатогранної історії новим жителям допомагає Туристично-інформаційний центр Тернополя. У такі непрості часи підприємство проводить безкоштовні екскурсії, аби надихати переселенців нашим минулим.

Місто приймає

«У нас перебуває багато людей, які змушені були покинути свої домівки. Ми розуміли, що треба якось облаштовувати їхнє дозвілля, аби вони вивчали традиції та культуру заходу нашої країни, бо ми — одна нація. Так, із 24 березня ми відновили свою екскурсійну діяльність в умовах, які нам диктує війна, — розповідає Ірина Потішна, керівниця Туристично-інформаційного центру. — Напочатку ми дуже хвилювалися: які екскурсії пропонувати, що говорити, адже дехто з переселенців побував у пеклі, приїхав з окупації. У нас є маршрути в підземелля, тож хвилювалися, чи не буде людям там лячно. Проте нині до нас на екскурсії приходять цілими сім’ями по кілька разів. Люди кажуть, що отримують своєрідне перезавантаження та хоч якийсь позитив у час війни. І, окрім того, дізнаються багато цікавого про історію Тернополя».

ТІЦ пропонує переселенцям близько 50 екскурсійних тем, присвячених різним періодам життя міста.

«У нас великий вибір. Кожен маршрут підібраний так, щоб поблизу були укриття на випадок повітряної тривоги, — каже керівниця центру. — Спочатку запрошуємо на ознайомчу екскурсію «Тернопіль крізь призму часу». Внаслідок двох світових воєн місто було практично зруйноване і відбудоване у повоєнні роки. Тому наш екскурсовод завжди свої екскурсії завершує словами, що Тернопіль руйнували, але він завжди відновлювався. І так само Україна відновиться. Це дуже мотивує людей. З часом помітили, що гості, які були змушені покинути свої домівки, ставлять багато запитань про життя нашого міста. Це наштовхнуло нас створити нову екскурсію «Тернопіль: історія, традиції та звичаї». А найбільшим попитом користуються маршрути «Велич Тернопільської катедри», де ми спускаємося у підземелля храму та піднімаємося на дзвіницю, а також «Тернопільський океан та його береги». Останній відбувається на теплоході «Sigma».

За понад місяць роботи Туристично-інформаційний центр організував 35 безкоштовних екскурсій, які відвідали понад 700 осіб. Значна частка туристів була з Києва та області, Харківщини, Донецька, Запоріжжя, Чернігова, Одеси і Херсонщини.

«Ми заохочуємо полюбити свій край, пізнати Тернопіль, який приймає нині нових гостей. Для внутрішньо переміщених осіб маємо систему знижок: першу екскурсію пропонуємо безкоштовно, другу — за 50 відсотків від вартості, а третю — за повну ціну: 60 гривень, — розповідає Ірина Потішна. — Ми побачили, якими натхненними люди повертаються вже після другої-третьої екскурсій. Вони пригадують, яким було їхнє мирне життя. Окрім того, люди розповідають, що Тернопіль їм дуже подобається. Вони шкодують, що до війни не приїжджали сюди, бо в основному обирали екскурсійні тури до Львова чи на Закарпаття. Дехто навіть думає над тим, щоб залишитися жити в нашому місті, якщо вдасться знайти постійне житло».

Ірина Потішна додає, що тепер на екскурсії частіше почали приходити й тернополяни, адже не всі знають історію Файного міста. А записатися на безкоштовну екскурсію вимушені переселенці можуть за номером телефону (098)052-07-20, у соціальних мережах та в резиденції Туристично-інформаційного центру (трикутний будиночок), що біля драмтеатру в Тернополі.

Малюємо перемогу

Окрім екскурсійних турів, ТІЦ проводить різноманітні заходи для діток внутрішньо переміщених осіб.

«Цього місяця у нас завершився вже другий конкурс «Обміняй малюнок на іграшку». Дітки створювали малюнки на різні патріотичні теми, залишали свої роботи у нашій резиденції і мали змогу вибрати іграшки, які нам передали з різних фондів, — розповідає Ірина Потішна. — Ми отримали 195 малюнків від дітей, віком від двох до 16 років із різних регіонів: Київщини, Харківщини, Запоріжжя, Дніпра, Чернігова. Попри те, що акція завершилася, дітки продовжують приносити свої малюнки. На жаль, іграшок ми більше не маємо, тож якщо тернополяни бажають, то можуть пожертвувати їх нам. Однак, що цікаво, діти знають: подарунків не буде, проте приносять малюнки просто так, бо розуміють, що їхні роботи можуть комусь піднести настрій. Усі малюнки ми передаємо військовослужбовцям, які проходять лікування в наших медзакладах, а також бійцям на передову».

Менеджерка ТІЦу Марина Яцків, яка працює у резиденції центру, додає, що конкурс дуже популярний і подобається як діткам, так і військовим.

«Діти, розуміючи, що вони створюють щось важливе для бійців, можна навіть сказати, що роблять свій внесок у нашу перемогу, дуже пишаються своїми малюнками. З іншого боку, їм приємно було отримати іграшку, бо є дітки, батьки яких, тікаючи від обстрілів, нічого не встигли взяти, — розповідає Марина Яцків. — На своїх малюнках діти часто залишали мотивуючі послання для військових. До слова, у багатьох учасників конкурсу татусі воюють, тож діти сподівалися, що саме їхні малюнки дістануться батькам. Так само ми отримували подяки від військових. Їм подобається отримувати дитячі малюнки, бо так бійці розуміють, що їх чекають у мирному житті».

Для дітей у резиденції також проводять різноманітні майстер-класи, зокрема, із декорування пряників, а нещодавно з технології виготовлення вибійки.

«Трикутний будиночок Туристично-інформаційного центру працює щодня, крім понеділка і середи. У нас дітки можуть погратися, помалювати. А для дорослих ми надаємо всю необхідну інформацію, яка їх цікавить, — каже Марина Яцків. — Маємо різноманітні роздруківки, візитки, які допоможуть переселенцям, котрі вперше приїхали у наше місто, дізнатися, де зареєструватися як ВПО, де поселитися, отримати допомогу. У трикутному будиночку також можна придбати сувеніри, записатися на екскурсії. Ми допомагаємо скласти маршрут по місту та області, підказати, що цікаво побачити, які місця відвідати, аби краще познайомитися з Тернопільщиною».

Світлана ШЕВЧУК.