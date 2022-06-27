Право платника єдиного податку при особливому оподаткуванні на період воєнного стану надавати та отримувати благодійну допомогу

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, підрозділ 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 9, яким встановлено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням визначених особливостей. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 9.4. пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ дохід платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, визначається відповідно до вимог статті 292 ПКУ.

Зокрема, пунктом 292.1 статті 292 ПКУ передбачено, що доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються Законом України від 5 липня 2012 року за номером 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» із змінами та доповненнями.

Статтею 1 згаданого Закону визначено, що благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Необхідно зазначити, що благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (пункт 5 частини першої статті 1 Закону за номером 5073).

Статтею 5 Закону встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

— безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

— безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

— безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— публічний збір благодійних пожертв;

— управління благодійними ендавментами;

— виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

— проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

При цьому відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 цього Закону отримувачами (бенефіціарами) благодійної допомоги можуть виступати фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, а також юридичні особи для досягнення цілей, передбачених цим Законом.

Статтею 13 Закону передбачено що благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених Законом за номером 5073 та іншими законами України.

Пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ не встановлено обмежень для юридичних осіб платників єдиного податку з особливостями оподаткування на період воєнного стану в Україні щодо надання та отримання благодійної допомоги для досягнення цілей, передбачених Законом за номером 5073.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області