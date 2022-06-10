Виправлення самостійно виявлених помилок у декларації з податку на прибуток підприємств

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, статті 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відсотки від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 ПКУ або при визначенні бази оподаткування відповідно до підпункту 141.9 прим.1.3 пункту 141.9 прим.1 статті 141 ПКУ при здійсненні контрольованих операцій, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки», у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає звітну нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 ПКУ, не застосовуються.

Враховуючи зазначене, у разі виправлення помилок, що самостійно виявлені платником податку у рядках 26 та/або 31 податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями, платник податку має право виправити такі помилки відповідно до статті 50 ПКУ. При цьому в уточнюючій декларації або додатку ВП до декларації, в залежності від обраного способу виправлення помилок, відображаються вірні показники, а в рядках збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду декларації — суми помилки з відповідним знаком, допущеної у рядках 26 та/або 31 декларації.

При збільшенні податкових зобов’язань застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, та пеня відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, які відображаються у рядках 28—30 та/або 32—34 декларації.

При цьому виправлення суми штрафних санкцій та пені в декларації не передбачено.

За необхідності, відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ, разом із такою декларацією платник податків має подати доповнення до неї, яке складено за довільною формою, яке буде використано контрольним органом при аналізі показників такої декларації. Про цей факт платник зазначає у спеціально відведеному місці в декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області