Якщо за існуючої можливості не подали декларацію з податку на прибуток, відповідатимете

Якщо платник податків, який мав можливість своєчасно подати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні періоди — 2021 рік (граничний термін подання — 1 березня 2022 року) та І квартал 2022 року (граничний термін подання — 10 травня 2022 року), але своєчасно її не подав до контрольного органу до 20 липня 2022 року та не сплатив відповідні суми грошових зобов’язань, визначених у таких деклараціях до 31 липня 2022 року включно, не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, визначається механізм підтвердження платниками податків можливості чи відсутності можливості своєчасного виконання податкового обов’язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 3/2022, розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Листівки та брошури».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області