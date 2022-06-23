Задля податкової знижки громадяни Тернопільської області задекларували 39,5 мільйона гривень витрат. При цьому своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку вже скористалися, як повідомили в головному управлінні ДПС в області, понад 2000 осіб.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільщини краю є витрати на навчання. Так, понад 82 відсотки декларантів (1644 особи) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 36,4 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 318 декларантів, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — двадцяти нашим краянам. Оплата допоміжних репродуктивних технологій дали право на податкову знижку тринадцяти декларантам. Ще чотири особи витрачалися на переобладнання транспортних засобів, а двоє — сплатили видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 7,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При чому 1,8 мільйона або 24 відсотки декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області