Значна частина — внесок приватних підприємців

Упродовж січня-травня 2022 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 400,4 мільйона гривень єдиного податку. Як повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, це на 54,4 мільйона більше очікуваного.

У порівнянні ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 62,9 мільйона гривень. Значна часта сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж п’яти місяців цього року вони сплатили 295,3 мільйона гривень. Додаткові надходження склали 41,3 мільйона, оскільки індикативні показники перевищено на 16 відсотків. Приріст єдиного податку до аналогічного торішнього періоду склав 23 відсотки або 55,3 мільйона гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували для територіальних громад краю 55,5 мільйона гривень — на 6,8 мільйона більше очікуваного та стільки ж порівняно із січнем-травнем 2021 року.

Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі спрощеної системи оподаткування, сплатили цього року 49,5 мільйона гривень єдиного податку — на 6,3 мільйона більше, ніж очікувалося. Торішній показник перевищено на 835,5 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області