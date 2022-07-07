Необхідна особиста присутність

Первинна процедура отримання електронних довірчих послуг від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС не передбачає можливість реєстрації заявників без їх особистої присутності, до прикладу через мережу Інтернет. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до вимог регламенту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС заявник має бути особисто присутнім під час первинної процедури реєстрації.

Детальну інформацію щодо процедури реєстрації можна переглянути на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (http://www.acskidd.gov.ua) у розділі «Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області