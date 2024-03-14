До уваги платників податків!

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. У зв’язку із розширенням мережі відокремлених пунктів реєстрації користувачів (ВПР) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (КНЕДП ДПС) його фахівці раді повідомити, що електронні довірчі послуги додатково доступні ще у двох державних податкових інспекціях Тернопільщини: Кременецькій ДПІ та Чортківській ДПІ.

Детальну інформацію щодо режиму роботи, розміщення ВПР можна отримати на вебсайті КНЕДП ДПС (https://ca.tax.gov.ua) у розділі Головна/«Контакти»/«Пункти обслуговування» або Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Пункти обслуговування».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області