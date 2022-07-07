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«Патріотичний» платіж від наших земляків

07.07.202207.07.2022Автор Богдан Дікальчук
«Патріотичний» платіж від наших земляків

Упродовж шести місяців 2022 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету майже 209,4 мільйона гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 37,6 мільйона або на 22 відсотки.

«Додатково до бюджету надійшло 10,8 мільйона гривень військового збору, бо сплата перевищила очікування на шість відсотків», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Лише у червні цього року наші краяни сплатили 49,1 мільйона гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 12,2 мільйона, а це — «плюс» 33 відсотки до минулого року.

Податківці вважають за доречне наголосити, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області