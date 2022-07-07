«Патріотичний» платіж від наших земляків

Упродовж шести місяців 2022 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету майже 209,4 мільйона гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 37,6 мільйона або на 22 відсотки.

«Додатково до бюджету надійшло 10,8 мільйона гривень військового збору, бо сплата перевищила очікування на шість відсотків», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Лише у червні цього року наші краяни сплатили 49,1 мільйона гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 12,2 мільйона, а це — «плюс» 33 відсотки до минулого року.

Податківці вважають за доречне наголосити, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області