Податковий календар на наступний тиждень

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Наступного тижня останній день подання:

У понеділок, 11 липня, — звіту про обсяги виробництва та реалізації за червень 2022 року:

— спирту (форма № 1-РС);

— алкогольних напоїв (форма № 2-РС);

— тютюнових виробів (форма № 3-РС). А також звіту про обсяги придбання та реалізації в оптовій мережі за червень 2022 року:

— алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);

— тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).

У п’ятницю ж, 15 липня, останні день подання:

звіту про використання КОРО (РК) за червень 2022 року (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

довідки про використані РК за червень 2022 року.

Податківці також нагадали, що для зручності подання звітності та проведення звірки щодо нарахованих платежів варто користуватися електронним кабінетом — електронним сервісом веб-порталу ДПС України, який за допомогою спеціального інструмента доступу (наприклад, електронної картки платника податків) із використанням електронно-цифрового підпису дозволить платнику податків працювати з органами податкової служби в режимі реального часу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області