Внутрішньо переміщені особи можуть отримати податкову знижку на оренду житла

Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи. До декларації потрібно додати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати, заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Податківці також звернули увагу, що копії зазначених документів надаються разом із податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контрольному органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Умови для отримання податкової знижки, відповідно до яких такі особи та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

— не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

— не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180000 гривень.

Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних чи райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області