За яких умов звільнять від відповідальності

Платник податку, який не має можливості подати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2021 рік та І квартал 2022 року, відповідно до вимог першого абзацу підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) зобов’язаний подати декларацію за ці звітні періоди протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. За цих умов він звільняється від передбаченої ПКУ відповідальності.

Якщо у платника з’явилася можливість подати декларацію за 2021 рік та І квартал 2022 року, він має можливість без притягнення його до відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків подати декларації за ці звітні періоди протягом шістдесяти календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 3/2022, розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Листівки та брошури».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області