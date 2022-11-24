У січні-жовтні 2022 року малий бізнес Тернопільщини сплатив до бюджетів територіальних громад краю понад 768,4 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Додатково місцеві скарбниці отримали 54,9 мільйона гривень, оскільки суб’єкти підприємництва сплатили на вісім відсотків більше, ніж очікувалося. Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 77,8 мільйона гривень або 11 відсотків.

Прихильниками спрощеної системи оподаткування є переважно приватні підприємці. То ж значна частина сплаченого єдиного податку — їхній внесок. Цього року вони перерахували територіальним громадам 517 мільйонів гривень цього платежу, що на 54,9 мільйона більше, ніж торік, та на 36,5 мільйона більше, ніж очікувалося.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили впродовж десяти місяців цього року 111,5 мільйона гривень єдиного податку. Фактична сплата перевищила очікувані надходження на 9,7 мільйона. Плюс платежу до минулого року склав 23,7 мільйона гривень або 27 відсотків.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців) сплатили у січні-жовтні 2022 року 139,9 мільйона гривень єдиного податку. Додатково бюджети отримали 8,7 мільйона, що становить сім відсотків до очікуваних надходжень.

Варто зазначити, що єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури. До того ж у місцевих бюджетах надходження єдиного податку — друге за важливістю джерело наповнення дохідної частини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області