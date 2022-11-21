Іноземці не мають пільг зі сплати земельного податку

Відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України (ПКУ) від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року за номером 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 281.2 статті 281 ПКУ передбачено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Статтею 121 Земельного кодексу України право на безоплатне отримання із земель державної або комунальної власності земельних ділянок, у межах зазначених граничних норм, мають громадяни України.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.

Враховуючи це, іноземні громадяни та особи без громадянства не користуються пільгами щодо сплати земельного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області