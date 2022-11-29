Особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, може отримати довідку про доходи тільки за річний податковий період

Підрозділом 2.3 розділу ІІ Примірного положення центру обслуговування платників, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 30 вересня 2020 року за номером 537 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП», визначено перелік адміністративних послуг, за отриманням яких платники можуть звернутися до центру обслуговування платників, зокрема, щодо надання адміністративної послуги «Видача довідки про доходи». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Типова інформаційна картка адміністративної послуги «Видача довідки про доходи» затверджена наказом Державної податкової служби України від 22 квітня 2021 року за номером 446, відповідно до якої строк надання такої адміністративної послуги — 10 календарних днів із дня отримання заяви. Довідка про доходи видається на підставі поданої податкової декларації про майновий стан і доходи.

Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до норм статті 178 Податкового кодексу України (ПКУ).

Зокрема, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд із доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ подають податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до першого травня року, що настає за звітним.

Тобто податкова декларація подається за результатами звітного року. При цьому формою податкової декларації не передбачено її подання з типом «Довідково» для отримання фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність довідки про доходи за інший, ніж річний податковий (звітний) період.

Отже, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, може отримати за заявою (довільної форми) в контрольному органі за основним місцем обліку (податковою адресою) довідку про доходи на підставі поданої(их) нею податкової(их) декларації(ій) за результатами звітного (податкового) періоду — рік.

При цьому фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, не може отримати в контрольному органі довідку про доходи за будь-який інший, ніж річний податковий період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області