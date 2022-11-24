Особливості сплати єдиного податку його платниками першої-другої груп у випадку хвороби протягом тридцяти і більше календарних днів

Відповідно до пункту 295.1 статті 295 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контрольними органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (пункт 295.2 статті 295 ПКУ).

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (пункт 295.5 статті 295 ПКУ).

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі (підпункт 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ).

Згідно з пунктом 295.6 статті 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до другого абзацу пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 ПКУ, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

Враховуючи сказане, платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку за період хвороби, за умови подання таким платником заяви до контрольного органу щодо терміну тимчасової втрати працездатності з доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Отже, якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів, а хвороба розпочалася до 20 числа місяця та закінчилася у наступному(их) місяці(ях), то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний(і) місяць(і) (в якому(их) почав хворіти (хворів)), а за календарний місяць, в якому відповідно до даних, зазначених у витязі з Електронного реєстру листків непрацездатності, хвороба закінчилася, сплачує єдиний податок відповідно до норм ПКУ.

Варто зазначити, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з першим абзацом підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області