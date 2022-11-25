Правильно заповнюйте платіжні документи

При сплаті податків, зборів на бюджетні рахунки платник податків заповнює реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа з урахуванням вимог розділу І Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 1 розділу І згаданого порядку передбачено, що реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюються таким чином:

поле № 1:

друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

поле № 2:

друкується розділовий знак «;»;

друкується код виду сплати (формат ссс — тризначне число);

поле № 3:

друкується розділовий знак «;»;

друкується податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

поле № 4:

друкується розділовий знак «;»;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

При сплаті платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

При здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість за деклараціями, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за електронними висновками територіальних органів Державної податкової служби України, поля №5 та №6 заповнюються таким чином:

поле №5:

друкується розділовий знак «;»;

друкується дата декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або дата електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (формат — ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле №5 не заповнюється;

поле №6:

друкується розділовий знак «;»;

друкується номер декларації, на підставі якої здійснюється відшкодування ПДВ, або номер електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені. Платником податків поле №6 не заповнюється;

поле №7:

друкується розділовий знак «;».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області