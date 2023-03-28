Вірно заповнені платіжні документи забезпечать сплату податків без боргів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Управління економічного аналізу головного управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 (із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 5 вересня 2016 року за номером 811, від 11 березня 2019 року за номером 104, від 31 грудня 2020 року №847).

У згаданому порядку наводяться приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу» в розрахунковому документі під час сплати податків, зборів, платежів до бюджету, в тому числі у разі сплати коштів у рахунок погашення податкового боргу. Слід звернути увагу, що під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

У порядку наголошується, що сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

Сплата податку, збору, платежу, єдиного внеску здійснюється платником податку/єдиного внеску безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, — податковим агентом або представником платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області