Адміністративні послуги від податківців

Із початку цього року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали 80672 адміністративні послуги. До того ж із загальної кількості підрозділом податкових сервісів та ДПІ надано 55623 адміністративні послуги.

Найчастіше платники зверталися для того, аби скористатися послугою з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Таку послугу отримали 39067 жителів краю. Трохи менше наших земляків звернулися для того, аби отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Цією послугою скористалися 9718 осіб. Також актуальними залишилися послуги щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку. Такі послуги отримали відповідно 9463 та 6437 осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області