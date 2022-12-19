Два «золота» юніорів і юнацька «бронза»

Наприкінці минулого тижня в універсальному манежі навчально-спортивного комплексу «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури вже вп’яте відбулися всеукраїнські змагання зі штовхання ядра пам’яті Михайла Микіча. Серед його учасників були і наші земляки.

І двом із них удалося піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани після завершення суперечки юніорів. Під час баталій представників сильної статі тріумфував підопічний Ігоря Заремби і Василя Яковіва Олександр Сеньків із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. А в турнірі дівчат так і не знайшлося рівних Дарині Мостовій, якою в Тернопільській ОДЮСШ опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський.

Вихованець останнього з цих навчальних спортивних закладів Олексій Навроцький відзначився і в змаганнях юнаків, завоювавши третє місце.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани — Дарина МОСТОВА.

Фото із соціальних мереж