Консультаційні послуги для тих, хто бажає скористатися правом на податкову знижку

Інформація головного управління ЛПС у Тернопільській області. З метою якісного заповнення громадянами, які бажають скористатися правом на податкову знижку, податкової декларації про майновий стан та доходи, правильного визначення переліку необхідних документів та суми податкової знижки до повернення, а також упередження повторного звернення та відвідування органу ДПС, головне управління ДПС у Тернопільській області запроваджує надання щовівторка та щочетверга консультаційних послуг.

Консультацію надаватиме фахівець Тернопільського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб в приміщенні Центру обслуговуванні платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, вікно №7.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області