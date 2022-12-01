Із початку 2022 року жителі та бізнес Тернопільщини отримали 14290 сертифікатів електронного цифрового підпису. Цю послугу їм надали у секторі реєстрації користувачів головного управління ДПС у Тернопільській області, що розміщений у приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Податківці нагадали, що електронні довірчі послуги надаються всім представникам суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності і фізичним особам на безоплатній основі. Термін дії електронного підпису під час воєнного стану продовжено.

Для продовження електронного підпису користувачам не потрібно фізично відвідувати надавача електронних довірчих послуг для перевидачі КЕП. На основі раніше створених ключів платники можуть самостійно сформувати новий КЕП на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua).

Сервісом повторного (дистанційного) формування сертифікатів зможуть скористатися лише ті користувачі, які мають:

чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

незмінні реєстраційні дані (П.І.Б., адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Фото пресслужи ГУ ДПС у Тернопільській області