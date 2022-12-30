Податкову декларацію про майновий стан і доходи із першого січня 2023 року необхідно подавати за оновленою формою

Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб — до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 46.6 статті 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Після внесення змін до нормативно-правових актів із питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін.

Відповідно до пунктів 8, 32—37 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», до пункту 16 розділу I Закону України від 14 грудня 2021 року за номером 1946-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783), а саме викладено у новій редакції:

форму податкової декларації про майновий стан і доходи;

інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Наказ за номером 143 набирає чинності з першого січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування (пункт 3 цього наказу).

При цьому, наказ за номером 143 опубліковано 24 червня 2022 року в Офіційному віснику України за номером 49.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області