Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

Упродовж січня-листопада цього року підприємства Тернопільщини перерахували до Зведеного бюджету України 553,4 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Приріст до січня-листопада 2021 року склав 90,5 мільйона гривень. Із них до державної скарбниці надійшло 497,7 мільйона, а до місцевих бюджетів — 55,7 мільйона гривень.

Цього року впродовж одинадцяти місяців до загального фонду зведеного бюджету також спрямовано 18,3 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 11,5 мільйона більше, ніж торік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області