Порадували наставників трьома медалями

Нещодавно у Тячеві Закарпатської області визначилися лауреати чемпіонату України з греко-римської боротьби серед молоді віком до двадцяти років. Участь у ньому взяли 130 спортсменів із багатьох куточків нашої держави.

Вихованці КДЮСШ із греко-римської боротьби Тернопільської міської ради та обласної школи вищої спортивної майстерності порадували своїх наставників завоюванням однієї срібної і двох бронзових медалей.

Після завершення баталій у ваговій категорії до 60 кілограмів на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Едуард Стрільчук. Натомість «бронзи» удостоїлися на п’ять кілограмів легший за нього Олександр Шевчук та Антон Перенчук, який виступав у ваговій категорії до 63 кілограмів. А ще один наш земляк Михайло Головко став п’ятим у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 67 кілограмів.

Усі згадані наші борці є студентами Західноукраїнського національного університету.

На фото: молоді тернопільські борці разом зі своїми наставниками Володимиром ЛУЧАНКОМ і заслуженим тренером України Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж