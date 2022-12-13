Порадували Святого Миколая своїми малюнками

Визначилися переможці обласного дитячого конкурсу малюнка на спортивну тематику до Дня Святого Миколая. Творчі баталії юних митців стали, без сумніву, практичною реалізацією національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».

Як повідомили у тернопільському обласному центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», участь у конкурсі, надіславши свої чудові, яскраві, дуже креативні, цікаві і змістовні малюнки, взяли 464 юнаків і дівчат. Згідно з вимогами конкурсу, всі автори робіт були поділені на дві вікові категорії: віком до восьми та від дев’яти до дванадцяти років.

Переможці в обох визначилися за кількістю «вподобайок», які їм ставили всі охочі із числа тих, хто активно спостерігав за перебігом конкурсу у соціальних мережах. Або ж чи обирав для себе кращі роботи чи ті, що найбільше сподобалися.

У молодшій віковій категорії шістьма переможцями визнані Артем Шило (432 «вподобайки»), Вероніка Шевчук (245), Вероніка Петрик (239), Максим Терендех (235), Назарчик Августович (234) і Вероніка Кацан (197). А серед старших заслужено тріумфують Ніна Козій (584), Віта Козій (421), Софія Василишин (354), Тетяна Степанець (238), Діана Цвях (216) і Дарина Левицька (214).

Також іще шістьох авторів малюнків у кожній із вікових груп визначили переможцями за допомогою програми випадкового вибору Random. У молодшій віковій групі вітання приймають Микола Безушко, Ілона Войтухів, Катерина Антонюк, Артем Нечипорук, Остап Війтюк та Ілля Кишкан. У старшій — Христина Патерик, Ніка Зинич, Яна Липа, Іванна Тимощук, Марта Матищак і Каріна Циганчук.

Переможців в обох вікових групах, які визначилися за «вподобайками» та з допомогою програми випадкового вибору Random, нагородять медалями. Також усі 24 лауреати будуть відзначені сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації.

На фото: одна із робіт переможців.

Фото організаторів