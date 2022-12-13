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Порадували Святого Миколая своїми малюнками

13.12.202213.12.2022Автор Богдан Дікальчук
Порадували Святого Миколая своїми малюнками

Визначилися переможці обласного дитячого конкурсу малюнка на спортивну тематику до Дня Святого Миколая. Творчі баталії юних митців стали, без сумніву, практичною реалізацією національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».  

Як повідомили у тернопільському обласному центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», участь у конкурсі, надіславши свої чудові, яскраві, дуже креативні, цікаві і змістовні малюнки, взяли 464 юнаків і дівчат. Згідно з вимогами конкурсу, всі автори робіт були поділені на дві вікові категорії: віком до восьми та від дев’яти до дванадцяти років.

Переможці в обох визначилися за кількістю «вподобайок», які їм ставили всі охочі із числа тих, хто активно спостерігав за перебігом конкурсу у соціальних мережах. Або ж чи обирав для себе кращі роботи чи ті, що найбільше сподобалися.

У молодшій віковій категорії шістьма переможцями визнані Артем Шило (432 «вподобайки»), Вероніка Шевчук (245), Вероніка Петрик (239), Максим Терендех (235), Назарчик Августович (234) і Вероніка Кацан (197). А серед старших заслужено тріумфують Ніна Козій (584), Віта Козій (421), Софія Василишин (354), Тетяна Степанець (238), Діана Цвях (216) і Дарина Левицька (214).

Також іще шістьох авторів малюнків у кожній із вікових груп визначили переможцями за допомогою програми випадкового вибору Random. У молодшій віковій групі вітання приймають Микола Безушко, Ілона Войтухів, Катерина Антонюк, Артем Нечипорук, Остап Війтюк та Ілля Кишкан.  У старшій — Христина Патерик, Ніка Зинич, Яна Липа, Іванна Тимощук, Марта Матищак і Каріна Циганчук.

Переможців в обох вікових групах, які визначилися за «вподобайками» та з допомогою програми випадкового вибору Random, нагородять медалями. Також усі 24 лауреати будуть відзначені сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації.

На фото: одна із робіт переможців.    

Фото організаторів