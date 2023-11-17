Як і зазвичай, до Дня Святого Миколая Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголосив конкурс дитячого малюнка на спортивну тематику. Що ж необхідно, аби взяти в ньому участь?

Передусім підписатися на офіційні сторінки центру за посиланнями:

Instagram – https://instagram.com/tr_sport_for_all…

та Facebook https://www.facebook.com/tr.sport.for.all

Далі, звісно, намалювати малюнок на спортивну тематику та надіслати його «Спорту для всіх» в особисті повідомлення. При цьому не забути вказати власні прізвище, ім’я, рік народження та номер телефону. Також необхідно зазначити, що всіх, хто виявить бажання взяти участь у творчому змаганні, поділять на дві вікові групи — до восьми та від дев’яти до дванадцяти років.

Юним художників, без сумніву, мотивуватиме і та обставина, що всі роботи авторів будуть опубліковані на сторінці «Спорту для всіх» у Facebook та сторіз в Instagram. Трійку призерів визначать рандомно, серед тих, хто виконає всі названі умови. Додатково ж визначать ще трьох лауреатів за кількістю набраних лайків на сторінці Facebook.

На призерів очікуватиме сувенірна атрибутика від обласного центру фізичного здоров’я Спорт для всіх» і призи від управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА. Конкурс розпочався 15 листопада. Голосування триватиме до одинадцятої ранку першого грудня цього року.

Організатори з нетерпінням очікують на дитячі малюнки на спортивну тематику і разом з усіма вдячні Збройним силам України, які боронять нашу державу від агресора.

На фото: у конкурсі дитячого малюнка на спортивну тематику, приуроченому до Дня Святого Миколая, вирішила взяти участь і шестирічна Аліна КУЛЕШКА.

Фото організаторів