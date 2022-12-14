Скористалися правом на податкову знижку

Аби скористатися правом на податкову знижку, 5297 громадян Тернопільщини подали з початку року декларації про майновий стан. Вони задекларували понад 82,7 мільйона гривень витрат.

Більшість декларантів (3185 осіб або 76,6 відсотка подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, оскільки на здобуття освіти витратили 65,5 мільйона гривень. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 910 жителів області. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 29-ти наших краян. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на повернення податку 22-м декларантам та п’ятьом особам — через переобладнання транспортних засобів. Ще п’ятеро задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків цим громадянам нараховано до повернення понад 14,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 12,63 мільйона визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Податківці нагадали, що громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року — до 31 грудня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області