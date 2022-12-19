Традиційний пам’яті Василя Дем’яного

Упродовж двох днів наприкінці минулого тижня у фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ з ігрових видів спорту нашого обласного центру тривали баталії вже 22-го всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України В. Дем’яного. Участь у них узяли понад дві з половиною сотні спортсменів віком до шістнадцяти років із багатьох регіонів нашої держави.

Суперечка у чотирьох вікових групах, звісно ж, принесла чимало нагород і господарям килимів. Зокрема, серед найстарших (2006—2007 роки народження) у своїх вагових категоріях не було рівних Назарові Бабінському, Нікіті Квасецькому і Максимові Радику. Друге місце завоював Анатолій Паснак, а треті — Владислав Топольницький, Андрій Мельник та Юрій Радик.

Спраглі до перемог і юнаки 2008—2009 років народження. Тож можна зрозуміти прагнення Юрія Мельника, Владислава Кротюка і Богдана Бендіни довести свою перевагу над конкурентами. Першим двом це вдалося, а ось Богдан змушений був задовольнится другим місцем.

Не залишилися наші земляки без призових місць і в двох наймолодших вікових групах. Серед борців віком до дванадцяти років відзнак за третє місце удостоїлися Захар Тарасюк, Матвій Кротюк та Юрій Хай. Натомість під час суперечки наймолодших у своїй ваговій категорії найкращим став Марк Кульчик, друге місце завоював Антон Топольницькй, треті — Костянтин Зозуля і Роман Білий.

На фото: під час церемонії урочистого відкриття змагань учасників турніру привітав заслужений тренер України Андрій ТЕЛЕБАН.

Фото із соціальних мереж