Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. У цьому переконані в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж одинадцяти місяців 2022 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 846,9 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 54,2 мільйона.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За 11 місяців цього року вони сплатили 578,4 мільйона гривень єдиного податку, що на 36,1 мільйона більше, ніж торік.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 268,5 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з січнем-листопадом 2021 року надходження збільшилися на 18,1 мільйона.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується у повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання-спрощенцям, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області